Corriere della Sera su De Ligt: "Quei difensori al caviale"

© foto di Giulio Falciai

"Quei difensori al caviale che costano come i bomber". Questo il titolo, nelle rispettive pagine sportive, dell'edizione odierna del Corriere della Sera sulla generazione De Ligt. Cari, carissimi. Corteggiatissimi. E pagatissimi. Come una volta capitava solo ai centravanti o ai numeri dieci. Nuovo calcio, nuove regole: oggi le star del mercato sono i difensori. Quelli della nuova generazione, quelli che difendono, impostano, segnano. Come Virgil van Dijk, il più pagato della storia (85 milioni) che dopo la Champions col Liverpool sogna il Pallone d’Oro. E come il suo compagno di Nazionale, Matthijs de Ligt, uno che ha fatto dire a Marcello Lippi: «Io uno così alla sua età non l’ho mai visto».