© foto di ManWil

I tifosi lo acclamano ma per la Juventus non è più una scelta per la prossima stagione. E così Dybala, nelle pagine sportive del Corriere della Sera, diventa: "Il problema". Un titolo che prosegue così: "Fine di un amore. Manchester al momento è lontana, ma a Torino non sembra più esserci posto per la Joya. La Juve aveva deciso di cedere Dybala e lui ha sofferto la scelta del club. Ieri è tornato finalmente ad allenarsi e i tifosi lo hanno accolto con affetto".