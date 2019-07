Corriere della Sera su Higuain: "L’interinale del gol"

"L’interinale del gol". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere della Sera su Higuain. L’esubero è mio e me lo gestisco io: Gonzalo Higuain, tornato alla Juventus sostanzialmente come «interinale» in attesa di essere ricollocato sul mercato, segna il primo gol della nuova era di Maurizio Sarri e chiude con la fascia di capitano al braccio. Se poi lascerà posto al centro dell’attacco juventino a uno come Mauro Icardi, che la fascia l’ha persa all’Inter assieme a molto altro, è nell’ordine delle cose: l’argentino tatuato ha 5 anni e due mesi in meno di quello barbuto e una valutazione ormai dimezzata da una gestione molto discussa.