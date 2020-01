© foto di Mattia Verdorale

"Mal di testa". Titola così il Corriere della Sera in riferimento alle tensioni in casa di Inter e Juve dove sono coinvolti anche i due allenatori: "Eriksen, scintilla e medicina per ritrovare l’entusiasmo. Lautaro a rischio stangata". E sulla Juve: "Comunicare all’esterno e motivare la squadra: le emergenze di Sarri".