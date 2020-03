Corriere della Sera su Juventus-Inter: "Duello nel deserto"

Torna il campionato. Questa sera all'Allianz Stadium è in programma la super sfida fra Juventus e Inter con il match che, come da disposizioni del Governo per far fronte all'emergenza coronavirus, si disputerà a porte chiuse. Questo il titolo con cui l'edizione odierna del Corriere della Sera apre la pagina sportiva: "Duello nel deserto".