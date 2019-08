Corriere della Sera su Lukaku: "Scontro finale"

"Scontro finale": è questo il titolo scelto dal Corriere della Sera di oggi per aprire la sua pagina sportiva. Il riferimento è a Romelu Lukaku, rimasto ai margini del Manchester United: in corso c'è un braccio di ferro, con l'Inter che spera di regalarlo ad Antonio Conte, ma gli inglesi non sono disposti a fare sconti. Intanto l'attaccante si allena da solo in Belgio.

Modric la pazza idea del Milan - Ancora calciomercato sul Corriere della Sera. Si parla di Juve, con la possibilità delle cessioni di Dybala (Tottenham) e Rugani (Arsenal), ma soprattutto di Milan. I rossoneri infatti sognano il croato Modric, ma devono anche guardarsi da eventuali offerte per Suso: nonostante le richieste di Giampaolo, il fantasista resta sul mercato e piace al Lione.