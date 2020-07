Corriere della Sera su Milan-Atalanta: "Frenata per due"

"Frenata per due", titola oggi il Corriere della Sera in apertura di sezione sportiva. La sfida tra le più belle del reame finisce in un pareggio che non ha effetti benefici sulla classica delle due contendenti. È vero che entrambe mantengono l’imbattibilità post lockdown. Ma se l’Inter stasera dovesse vincere a Marassi in casa del Genoa, l’Atalanta perderebbe il secondo posto. E se la Roma riuscirà domani a battere la Fiorentina, le possibilità del Milan di agguantare il quinto, cioè la qualificazione diretta all’Europa League, si assottiglierebbero perché i giallorossi scapperebbero a +4 a due sole giornate dalla fine.