"Primo derby, prime verità": così il Corriere della Sera nella sezione sportiva. Oggi la stracittadina milanese (fischio d'inizio alle ore 20.45 a San Siro). Sarà un derby speciale per i due allenatori ma anche per i due bomber. Una vera e propria sfida nella sfida quella tra Romelu Lukaku e Krzysztof Piatek. Romelu Lukaku deve scacciare il fantasma di Icardi, Kris Piatek ritrovare la magia smarrita con Giampaolo: sarà prova del 9 per i due centravanti.