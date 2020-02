vedi letture

Corriere della Sera su Milan-Juve: "Gioco di mani"

"Gioco di mani": così il Corriere della Sera su Milan-Juve, andata delle semifinali di Coppa Italia terminata sull'1-1. Juve sottotono, rossoneri in gol con Rebic. C’è un altro penalty per i bianconeri, scrive il quotidiano. Milan ripreso nel finale da un rigore di CR7. Polemiche per il tocco di mani di Calabria sulla rovesciata di Ronaldo.