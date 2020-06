Corriere della Sera su Napoli-Juve: "La strana Copp(i)a"

Gioco di parole in apertura della sezione sportiva per il Corriere della Sera. "La strana Copp(i)a" scrive il quotidiano per parlare della finale di questa sera tra Napoli e Juventus. Gattuso è l’uomo capace di accendere e far sognare il Napoli. La notte magica contro la Regina adesso scatena voglie mai sopite. Sarri fa i conti con il suo passato e non vuole perdere la grande occasione. Ronaldo deciso a colpire e a far felici il tecnico e la Juve.