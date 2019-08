Corriere della Sera su Neymar: "Il PSG alza il prezzo"

© foto di Giulio Falciai

"Il PSG alza il prezzo". Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere della Sera su Neymar. Una partita a scacchi. Da centinaia di milioni di euro. Il Barcellona, forte del gradimento di Neymar, accelera nella trattativa, tenta il sorpasso al Real Madrid e si presenta in un hotel del centro di Parigi. Seduti allo stesso tavolo oltre a Leonardo una rappresentativa del club blaugrana formata da Eric Abidal, Javier Bordas e Andrè Cury, l’uomo di fiducia del Barça in Brasile che tiene i rapporti con l’agente della stella parigina. L’incontro si è concluso con un nulla di fatto avendo i francesi chiesto oltre a contropartite tecniche gradite come Coutinho e Semedo anche un conguaglio in denaro da 100 milioni di euro. È ovvio che i catalani siano sbiancati davanti a tale richiesta.