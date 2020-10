Corriere della Sera sui contagiati in nazionale: "Ritorno a casa con paura"

"Ritorno a casa con paura". Titola così a pagina 42 il Corriere della Sera sui contagi nel mondo del calcio: " I contagi non si fermano, oggi al posto dell’Italia Under 21 giocherà l’Under 20 con 4 «immunizzati». Il rientro di 74 nazionali delle sette grandi crea ansia. C’è chi è volato in Sudamerica, chi in Africa (come Hakimi e Diawara, tornato positivo) e chi in Paesi europei che hanno tassi di contagio da Covid decisamente superiori rispetto all’Italia. Si temono altri positivi, l’ultimo è Diawara della Roma".