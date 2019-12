"Alla Roma basta il pari". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera sui giallorossi. Avanti ma nel peggior modo possibile. La Roma passa ai sedicesimi di finale di Europa League, ma c’è ben poco da salvare nella fredda notte dell’Olimpico. Non il secondo posto nel girone, clamorosamente vinto dal Basaksehir che passa a Moenchengladbach ed elimina il Borussia: sarebbe bastato battere ieri sera gli austriaci del Wolfsberger, onesti boscaioli, per chiudere in testa e pescare, lunedì prossimo, un sorteggio migliore. Non il gioco mostrato: due volte in vantaggio e due volte raggiunti, pessimi Under e i difensori, orfani di Smalling; Fonseca, a un certo punto ha dovuto mettere in campo Pellegrini e Zaniolo, a dimostrazione che chi li ha sostituiti ha sprecato un’occasione.