Corriere della Sera sui nerazzurri: "Inter bella solo a metà"

"Inter bella solo a metà". Titola così a pagina 42 il Corriere della Sera in riferimento a Lazio-Inter finita 1-1: "Lautaro in gol, Milinkovic fa pari. La gara si incattivisce: espulsi Immobile e Sensi. I nerazzurri dominano, la Lazio li riprende. Conte: «Peccato, ma la strada è giusta». L’Inter non arretra, né si snatura, fa mostra di sé e della sua forza anche contro la Lazio, si porta via però solo un pareggio dopo aver dominato e mai chiuso la partita".