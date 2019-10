"Milan in retromarcia". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera sui rossoneri. Magari avrà qualche curva di troppo e ogni tanto una salita, ma la strada di Nicolò Zaniolo è una bella avventura e sarebbe piaciuta a uno spirito libero come Jack Kerouac. Il talentino criticato da Fabio Capello — ma da Sky garantiscono che Nicolò piace molto al tecnico del terzo scudetto romanista e che le critiche erano costruttive — mette la firma con il gol del 2-1 su una partita che dice tanto sul campionato. Nell’ordine: 1) che il Milan sprofonda a -7 dal quarto posto (Napoli) e a -6 dalla Roma, che ha dominato lo scontro diretto; 2) che Giampaolo non era il vero problema del Milan e che Pioli non ha la bacchetta magica («Abbiamo fatto un passo indietro, c’è molto da lavorare: sono convinto che la squadra abbia qualità, ma a livello tecnico abbiamo fatto troppo poco»); 3) che Dzeko, oltre alla classe che tutti gli riconoscono, ha anche un cuore grande: ha segnato l’1-0 (corner di Veretout e «torre» di Mancini) colpendo di testa senza paura, nonostante la maschera protettiva che a quel punto se ne è andata per conto suo; 4) che Zaniolo ha un grande futuro, ma che Pastore è ancora presente: ha vissuto una serata da vero Flaco, giocando con stile e con coraggio, visto che era la terza partita in sette giorni per i suoi muscoli di seta.