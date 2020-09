Corriere della Sera sui tifosi allo stadio: "Porte semiaperte"

"Porte semiaperte", titola il Corriere della Sera all'interno della propria sezione sportiva a proposito della parziale riapertura degli stadi. "Il virus circola - si legge - e l'accesso parziale del pubblico negli stadi crea tensioni e polemiche". Da Spadafora il via libera a 1000 spettatori nel tennis, Bonaccini controbatte: "Così anche per il calcio in Emilia-Romagna". E la la mossa del governatore agita il governo. L'Inter contro il Pisa davanti ad un migliaio di tifosi, per Parma e Sassuolo pochi inviti.