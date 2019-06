Corriere della Sera sui viola: "Chiesa non si tocca"

© foto di Mattia Verdorale

"Chiesa non si tocca". Questo il titolo, nelle rispettive pagine sportive, dell'edizione odierna del Corriere della Sera sulla Fiorentina. Tra i fratelli Della Valle e Rocco Commisso c’è Federico Chiesa. All’ora di pranzo di un lunedì molto importante nella trattativa per il passaggio della Fiorentina al magnate italoamericano spunta il comunicato di Diego e Andrea sull’oggetto del desiderio di Juventus e Inter, sicuramente il più corteggiato della Nazionale di Mancini. «Leggiamo continue notizie sul futuro di Chiesa e su dove giocherà nel prossimo campionato. L’attuale proprietà tiene a precisare che Federico è legato alla società da un lungo contratto e, per quanto ci riguarda, il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il giocatore simbolo per la squadra che si costruirà».