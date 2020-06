Corriere della Sera sul 3-3 col Sassuolo: "L’Inter sbaglia troppo"

"L’Inter sbaglia troppo": così il Corriere della Sera in edicola oggi, in commento al 3-3 tra Inter e Sassuolo, a San Siro. Gol clamorosi falliti da Gagliardini e Candreva, la Juve ora è lontana 8 punti. Avanti due volte, raggiunta nel finale dal Sassuolo. L’ira di Antonio Conte dopo la sfida: "È un pareggio che fa male. Sono deluso per punti buttati via in modo sciocco. Quando hai le occasioni bisogna fare gol e dietro non si può concedere così tanto: sono troppi gli errori. C’è molto rammarico e i rimpianti sono tanti".