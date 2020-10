Corriere della Sera sul calcio: "Come evitare il baratro"

"Come evitare il baratro". Questo il titolo che a pagina 50 il Corriere della Sera dedica in generale alla situazione che sta vivendo il mondo del calcio, colpito, dal punto di vista economico, dal Coronavirus. Paolo Dal Pino, numero uno della Lega: "«Calcio vicino al disastro economico finanziario. Non chiediamo alcun aiuto al governo ma ristori. L’entrata in scena dei fondi può rivelarsi decisiva»".