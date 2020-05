Corriere della Sera sul calcio: "Mantenete le distanze"

L'edizione odierna del Corriere della Sera apre la sezione sportiva titolando: "Mantenete le distanze". Dopo il lungo intervallo, cominciato il 9 marzo con la sospensione del campionato, pare stia per iniziare il secondo tempo del calcio. Per le squadre di serie A, da oggi sarà possibile riprendere gli allenamenti individuali nei centri tecnici. L’accelerazione l’ha data il ministero dell’Interno, sulla spinta di alcuni governatori regionali che avevano già approvato una ripartenza allargata ai calciatori. Un via libera condizionato, pur sempre però un piccolo passo avanti. Ricominciare ad allenarsi singolarmente non deve far pensare a una ripresa certa del campionato. Alla prima tappa dovranno seguirne altre. Gli allenamenti collettivi o quanto meno a gruppi allargati il 18 maggio e poi, se possibile, riprendere a giocare a metà giugno.