© foto di WilMan

L'inizio del campionato tiene banco nelle prime pagine della sezione sportiva del Corriere della Sera. Che dà le pagelle ai club in lotta per lo scudetto e titola: "Pronti via. Come singoli la Juve è nettamente la più forte ma è un po' in confusione. La forza dell'Inter è aver ritrovato la coscienza della sua grandezza. Rivoluzione sulle panchine con Sarri, Conte, Fonseca e Giampaolo". A proposito di voti, 8 a Inter e Lazio, 7 e mezzo a Napoli, Roma e Atalanta, 7 a Juve e Milan.