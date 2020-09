Corriere della Sera sul caso De Laurentiis: "Il virus in Lega calcio"

Il Corriere della Sera dedica spazio nella sua sezione sportiva al caso De Laurentiis. "Il virus in Lega calcio" scrive il quotidiano a pagina 42. Il presidente del Napoli non stava benissimo, ma pensava a un’indigestione da ostriche. Poi la febbre. Tra irritazione e solidarietà la corsa al tampone dei presidenti in Lega, a contatto e non, con il presidente del Napoli.