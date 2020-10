Corriere della Sera sul derby degli opposti: "Inter-Milan, due progetti a confronto"

vedi letture

"Il derby degli opposti", titola l'edizione odierna del Corriere della Sera all'interno della propria sezione sportiva, a proposito della sfida tra Inter e Milan in programma questa sera a San Siro. "L'esperienza e la forza dell'Inter contro la gioventù del Milan", è la lettura che propone il quotidiano: a San Siro si affrontano due squadre che seguono progetti diversi. "I rossoneri - si legge - hanno scelto la linea giovane per tornare in Champions League, i nerazzurri puntano sull'esperienza per provare a vincere lo Scudetto e per fare più strada possibile in Europa".