Corriere della Sera sul mercato: "Affari e sogni"

Il Corriere della Sera apre la sezione sportiva di oggi titolando: "Affari e sogni". È un’estate strana quella del calcio, corta e stretta, in cui il tempo stringe, ma per assurdo si dilata. Ufficialmente il mercato scatterà il primo settembre e diciotto giorni dopo, con le trattative ancora in piedi, si riaccenderà il campionato. Si naviga a vista al tempo del coronavirus, tra bilanci in rosso, plusvalenze azzardate e la necessità di vendere prima di comprare. Diverse le operazioni già concluse ma ancora di più quelle che si faranno e per le quali al momento le big italiane stanno lavorando e sognando.