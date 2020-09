Corriere della Sera sul mercato bianconero: "Il casting della Juve"

"Il casting della Juve". Questo il titolo che a pagina 42 il Corriere della Sera dedica al club bianconero che + alla ricerca di una punta: "Bianconeri al lavoro per avere l’attaccante chiesto dal tecnico per l’inizio del campionato. Pirlo prende il patentino e aspetta l’uomo da mettere accanto a CR7. Milik è a un passo dalla Roma e Dzeko in pole davanti a Suarez. La soluzione migliore per riempire il vuoto, scelta con decisione da Pirlo prima che spuntasse l’occasione Suarez, ha un nome e un cognome: Edin Dzeko".