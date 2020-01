© foto di WilMan

Il Corriere della Sera oggi in edicola apre la propria pagina sportiva analizzando la prima gara di Serie A dell'ultimo turno: "Formula Rebic. Il Milan deve ringraziare ancora il croato per il gol e per il muro Donnarumma. Il Brescia fa la partita ma resta a mani vuote. Rossoneri in zona Europa League"