"Il Mondiale come un jackpot". Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere della Sera sul mondiale femminile. Valentina Cernoia, il sinistro di velluto del centrocampo azzurro che domani tornerà utile sui calci piazzati contro l’arcigna Cina nell’ottavo di finale di Montpellier, ha espresso il suo desiderio spegnendo 28 candeline in ritiro. L’occasione del Mondiale non va sprecata, ma l’inseguimento agli uomini (ammesso che l’eterno confronto sia l’approccio giusto) continuerà a lungo. Sarebbe già un trionfo ottenere dalla Federcalcio il riconoscimento dello status di professioniste, poi il valore delle azzurre lo stabilirà il mercato: mercoledì torna nell’aula di Montecitorio il Decreto Crescita, che prevede crediti d’imposta per il calcio femminile e le società del primo livello professionistico, la conditio sine qua non per uscire dal dilettantismo senza gravare il movimento di costi insostenibili.