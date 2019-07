Corriere della Sera sul Napoli: "Uno spiraglio per Icardi"

"Uno spiraglio per Icardi". Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere della Sera sul Napoli. Non un portone, ma uno spiraglio. Tanto basta a De Laurentiis per cercare di entrare nelle grazie del centravanti e di Wanda Nara, alla quale tre anni fa il produttore aveva prospettato anche una carriera cinematografica. Ci sono stati contatti tra il club azzurro e l’entourage del giocatore e per la prima volta non c’è stato un «no» netto. Il Napoli ha ancora la questione James Rodriguez da definire, ma De Laurentiis preferisce un calciatore più giovane. Tra l’altro Icardi potrebbe costare meno dell’altro candidato Pepé, valutato 60 milioni dal Lille.