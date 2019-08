© foto di Mattia Verdorale

"Adesso balla anche Tuchel". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere della Sera sul PSG. Manca poco. Le lancette del calciomercato girano. E a due settimane dalla chiusura, Neymar non sa ancora cosa farà del proprio futuro. Barcellona, Real Madrid, o fantasiose ipotesi juventine non lo hanno liberato dal «giogo» dei 36 milioni a stagione che percepisce al Psg. Sta di fatto che il campione brasiliano di rimanere in Francia proprio non ne vuole sapere.