Corriere della Sera sull'Atalanta: "Pazza iDea"

Il Corriere della Sera oggi in edicola apre la sezione sportiva titolando: "Pazza iDea". Per i francesi la sorpresa della Champions, si chiama Bergame e forse è una sintesi felice, perché mai come adesso la squadra e la sua città sono una cosa sola, anche in questo angolo d’Europa dove in tre mosse si può dare scacco alla Champions. Il problema adesso è riuscire ad essere Atalanta fino in fondo e vedere se basta per andare oltre il Psg e forse anche al di là dei sogni più folli. Nella fresca bolla di Lisbona tutto è filtrato, anche l’emozione grossa di una provincia intera, costretta a seguire da casa la sua squadra, un piccolo stadio in ogni salotto. L'Atalanta ci proverà, e poi chissà...