Corriere della Sera sull'Inter: "Anche i nerazzurri su Chiesa"

"Anche i nerazzurri su Chiesa". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera sull'Inter e l'interesse per il gioiello della Fiorentina. L’Inter non si ferma più. Dopo aver vestito i panni della più accreditata rivale alla Juventus nella corsa scudetto, avendole peraltro soffiato al fotofinish Lukaku, la squadra di Conte mette le basi per una rifondazione completa. Nell’eterna lotta fra l’ad Marotta e l’ex delfino Paratici, l’ultimo nome su cui si registrerà una battaglia da Trono di spade è Federico Chiesa. Com’è noto, il gioiellino della Fiorentina difficilmente si sposterà dalla Toscana in questa sessione di mercato, su input del nuovo proprietario Commisso. Ma l’anno prossimo un divorzio sarà da mettere in conto. La novità è che oltre alla Juventus, a cui il giocatore si sarebbe trasferito volentieri già quest’estate, si è iscritta alla corsa anche l’Inter.