"Avanti piano. Lukaku si allontana". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere della Sera sull'Inter. Nessuna spaccatura, ma occorre armarsi di pazienza. L’Inter non va di fretta e l’ad Beppe Marotta, sollecitato dalle parole di Antonio Conte, prova a rassicurare l’allenatore e la tifoseria nerazzurra entrata già in fibrillazione. A Nanchino, nel vertice di mercato tra il patron di Suning, Jindong Zhang, il figlio-presidente Steven, il direttore sportivo Piero Ausilio, gli ad Marotta e Alessandro Antonello e l’allenatore, si è parlato di acquisti, soprattutto di attaccanti. «Società e tecnico sono in simbiosi: presto Conte avrà la rosa per lavorare come vuole», è la promessa di Marotta.