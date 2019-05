© foto di WilMan

"Che paura", con l'immagine di Spalletti con le mani sul volto. Iconica l'apertura della pagina sportiva del Corriere della Sera stamattina in edicola. Il quotidiano nazionale spiega nel sottotitolo cosa sta succedendo in casa nerazzurra: "Tensione Inter in vista del testacoda decisivo con l'Empoli. Duro discorso di Spalletti alla squadra dopo il ko di Napoli. E da lunedì si riparte con Conte e un gruppo da ricostruire".