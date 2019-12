Corriere della Sera sull'Inter: "Conte a caccia di record"

"A caccia di record": così il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. Antonio Conte chiede alla sua Inter un ultimo sforzo per chiudere al primo posto in classifica. L’Inter in emergenza cerca con il Genoa il 13° successo prima della sosta e dei rinforzi di gennaio. Conte vuole eguagliare Roberto Mancini e José Mourinho. Solo loro due, nell'era dei tre punti, dopo le prime 17 giornate hanno raggiunto quota 42: nel 2006-07, 2007-08 e nel 2008-09, tutti campionati terminati con lo scudetto.