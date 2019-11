Corriere della Sera sull'Inter: "Duro risveglio"

© foto di Andrea Giannattasio

"Duro risveglio". Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica alla sconfitta dei nerazzurri di ieri sera in Champions League: "L’Inter segna 2 gol e sparisce, il Borussia ne fa 3. Conte attacca la società: «Gravi errori in estate. Io mi sono fidato, ma non avrei dovuto farlo". La sconfitta in Germania obbliga i nerazzurri a vincere le prossime con Barcellona e Slavia Praga.