Corriere della Sera sull'Inter: "Icardi messo alla porta"

Situazione incandescente all'Inter, come riporta il titolo principale delle pagine sportive sul Corriere della Sera di oggi: "Icardi messo alla porta". Fuori da tutte le liste, Champions e Serie A: questa l'ipotesi, tuttavia non confermata dal club. In tal caso, Wanda Nara valuterebbe di fare causa ai nerazzurri per mobbing. La società, intanto, ha consigliato al calciatore di valutare le offerte di Roma e Napoli.

La Juve spinge Dybala verso lo United - In casa Juventus la separazione che potrebbe diventare realtà è invece con Paulo Dybala. In questo momento non c'è dialogo tra la società e l'argentino, il quale non potrà allenarsi fino al 5 agosto: deve decidere se andare in Premier. In tal caso, potrebbe andare in porto l'agognato scambio con Lukaku. Affari anche con l'altra sponda di Manchester: riprende quota l'ipotesi di uno scambio con il City tra Cancelo e Danilo.