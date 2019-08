© foto di WilMan

"Sanchez. E non solo. Ingaggiato il cileno, l’Inter cercherà un altro attaccante". Così il Corriere della Sera, nell'edizione odierna in edicola, titola all'interno delle pagine sportive sul club nerazzurro. E spiega ancora: "Il colpo finale di Marotta sarà un centrocampista di peso. La grana Icardi non ferma i nerazzurri".