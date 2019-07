Corriere della Sera sull'Inter: "Si sblocca Dzeko"

"Si sblocca Dzeko". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera sull'Inter. Si sta sbloccando la trattativa per il trasferimento di Dzeko all’Inter. Servirà ancora qualche giorno, ma il club nerazzurro vuole accelerare: decisive le pressioni di Conte, che spinge per avere a breve, oltre al bosniaco, anche Lukaku. La Roma partiva da una richiesta di 20 milioni, l’operazione potrebbe diventare più ampia, non limitata al solo Dzeko. I dirigenti interisti hanno incontrato Tinti, procuratore di Darmian, con il quale hanno parlato del terzino dello United (seguito pure dalla Juve).