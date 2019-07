Corriere della Sera sull'Inter: "Strada in salita per Lukaku"

© foto di WilMan

Il Corriere della Sera, oggi in edicola, nelle pagine sportive analizza il mercato del club nerazzurro meneghino: "Strada in salita per Lukaku, l’Inter si consola con Barella. Col Cagliari operazione da 50 milioni. Dal Napoli no secco per Icardi", la titolazione sul mercato del club allenato da Conte. Problemi, insomma, per quanto riguarda il reparto offensivo.