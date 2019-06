© foto di Pierpaolo

"Azzurre in festa con Girelli e Galli". E' questo il titolo d'apertura del Corriere della Sera dedicato allo sport. In prima pagina, dunque, il quotidiano si sofferma sul successo dell'Italia femminile nei Mondiali di categoria: 5-0 contro la Giamaica, nel segno, per l'appunto, di Girelli e Galli. Le azzurre, dopo la cinquina, hanno conquistato il pass per il turno successivo.