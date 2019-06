"Europa in salita". Questo il titolo, nelle rispettive pagine sportive, dell'edizione odierna del Corriere della Sera sull'Italia Under 21. Bastano i novanta minuti con la Polonia per trasformare l’euforia in una specie di psicodramma. L’Italia gioca ma non segna. Colpita da Bielik, al tramonto del primo tempo, stavolta non riesce a rimontare. La notte magica con la Spagna sembra lontana anni luce. E la sconfitta è una specie di sentenza. Altro che qualificazione all’Olimpiade di Tokyo, le semifinali dell’Europeo sono appese a un filo. Non ci resta che provare a battere il Belgio, già eliminato, sabato a Reggio Emilia e sperare che la Spagna superi i polacchi, primi nel girone a punteggio pieno. E poi affidarsi alla roulette della differenza reti. Serve una combinazione magica. Un pizzico di fortuna.