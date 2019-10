"Colpo finale". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera sulla Juventus. La Signora non ha mai fretta e torna a vincere addirittura all’ultimo secondo, grazie a un rigore che Ronaldo si guadagna per fallo di Sanabria e poi realizza al 96’, dopo una lunga serie di errori sottoporta. Le incombenze in testa alla classifica toccano quindi ancora alla squadra di Sarri che rischia di perdere quattro punti in quattro giorni: dopo aver scoperto il cuore e la qualità del Lecce, la Juve sperimenta anche la resistenza intelligente del Genoa di Thiago Motta, che gioca quasi tutto il secondo tempo in 10, crollando sul traguardo per stanchezza.