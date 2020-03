Corriere della Sera sulla Roma: "Il ritorno di Kalinic, doppietta e assist"

Il Corriere della Sera titola oggi nelle sue pagine sportive: "Il ritorno di Kalinic, doppietta e assist". Il Cagliari aveva vinto l’ultima volta in campionato il 2 dicembre 2019 (4-3 alla Sampdoria). Kalinic non segnava un gol dal 16 gennaio 2019 (Atletico Madrid-Girona 3-3 di Coppa del Re). Ci voleva un miracolo e l’ha fatto il centravanti della Roma: doppietta e assist per il gol di Kluivert. Tre punti fondamentali per provare a inseguire l’Atalanta al quarto posto, anche se i bergamaschi sono arrivati a 70 gol in campionato. È finita 4-3 per la Roma e a tratti è sembrata una partita celebrativa, dove si pensa solo ad attaccare.