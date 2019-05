Corriere della Sera sulla Roma: "Soluzione low cost per la panchina"

"Soluzione low cost per la panchina". Questo il titolo, nelle rispettive pagine sportive, dell'edizione odierna del Corriere della Sera sul futuro allenatore della Roma. Per la panchina giallorossa, infatti, restano in mano un po’ di carte da poker: Marco Giampaolo, Roberto De Zerbi, Sinisa Mihajlovic e Paulo Fonseca sono i nomi possibili. Nessuno si avvicina nemmeno lontanamente all’investimento che era stato ventilato per Conte. Sono, insomma, tutte soluzioni low cost.