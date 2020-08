Corriere della Sera sulla Roma: "Via all'era Friedkin. Qui rischiano tutti"

vedi letture

"Via all'era Friedkin. Qui rischiano tutti". Titola così all'interno della propria sezione sportiva il Corriere della Sera, in merito al passaggio di proprietà in casa giallorossa. Pallotta cede il club per 591 milioni al texano, ma i problemi da risolvere sono tanti, secondo il quotidiano. Il nuovo proprietario è atteso da un lavoro titanico che coinvolge sia la società che la squadra, da Fienga a Fonseca, fino a Dzeko. I punti fermi sono invece Zaniolo e Pellegrini.