Corriere della Sera sulla Serie A: "100 giorni e 4 verdetti"

Il Corriere della Sera oggi in edicola, apre la propria sezione sportiva con un approfondimento sulla Serie A dal titolo: "100 giorni e 4 verdetti". Più nel dettaglio si legge: "Fronti diversi, duelli incrociati. Così la stagione del calcio entra nella fase più calda".

Il primo verdetto: "Scudetto per tre, CR7 tiene a galla la Juve. La sfida tra Lazio e Inter può già essere decisiva". Il secondo: "Champions è volata a due. Tra Atalanta e Roma in ballo 30 milioni. Oggi è quasi una finale". Il terzo: "Europa League, una corsa a sei. La coppa di consolazione per Milan e Napoli ma c'è tanta concorrenza". Il quarto: Salvezza, rischiano in tanti. Lecce-SPAL primo snodo ma tutto può succedere nel mucchio selvaggio".