Corriere della Sera sulla Serie A: "Allenamenti, c'è il via libera"

"Allenamenti, c'è il via libera" è il titolo scelto dal Corriere della Sera per aprire la sezione sportiva, quest'oggi. Niente ritiro e quarantena collettiva: da oggi sedute di gruppo e partitelle per i club. Il CTS approva il nuovo protocollo: è il primo passo per la ripresa della Serie A. Il 28 maggio si deciderà se riprendere il campionato. Per l’ok alla ripartenza serviranno nuove regole.