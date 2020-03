Corriere della Sera sulla Serie A: "I playoff l'ultima idea"

La FIGC ratifica la sospensione del campionato e cerca una via d’uscita. "I playoff l'ultima idea" scrive il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva odierna. Per decidere la serie A finali a quattro per scudetto e salvezza, evitare lo stop definitivo. Su un punto sono tutti d’accordo: provare a finire il campionato. Se il 4 aprile l’emergenza dovesse allentarsi e il calcio potesse ripartire, allora il piano è già fatto: sfruttare tutte le date a disposizione sino al 31 maggio e sacrificando sia la Coppa Italia sia il ritiro in Sardegna della Nazionale.