Corriere della Sera sulla Serie A: "La grande abbuffata"

vedi letture

"La grande abbuffata", è il titolo del Corriere della Sera sulla Serie A nelle pagine sportive. Centotrè giorni dopo si ricomincia e niente sarà come prima: stadi vuoti, partite ogni tre giorni, umidità e afa come sgradevoli compagni di viaggio sino al 2 agosto. Cosa è lecito aspettarsi dall’estate bollente della serie A? La Coppa Italia, appesa conclusa, ha già anticipato qualche tema: il ritmo sarà basso e i pronostici, spesso e volentieri, stravolti. Le prime sfide hanno detto anche altro, però. Che per combattere le avversità di ogni tipo, climatiche, fisiche e psicologiche, servono idee chiare e compattezza. Il campionato sarà un frullatore di emozioni: 124 partite in 45 giorni e nei prossimi 34 soltanto sei saranno senza la serie A.