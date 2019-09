Corriere della Sera: "Super Zaniolo, la Roma parte bene"

"Super Zaniolo, la Roma parte bene". Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere della Sera sulla Roma. Una buona notizia per la Roma, ottima per il calcio italiano: Nicolò Zaniolo, a un anno dall’esordio tra i «grandi» al Bernabeu, batte un colpo importante all’esordio in Europa League. Finisce 4-0 contro i turchi del Basaksehir, e Zaniolo è il migliore in campo: un gol, un assist che smarca Dzeko davanti alla porta vuota, una serie di azioni devastanti che costringono Clichy, ex Manchester City, ad alzare bandiera bianca.